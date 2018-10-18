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      ЕСПЧ продлил запрет украинской власти на доступ к телефону Седлецкой

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      ЕСПЧ продлил запрет украинской власти на доступ к телефону Седлецкой
      ЕСПЧ продлил запрет украинской власти на доступ к телефону Седлецкой / www.radiosvoboda.org

      Европейский суд по правам человека продлил действие неотложных мер по делу журналистки "Радио Свобода", главного редактора программы "Схемы: коррупция в деталях" Натальи Седлецкой. Суд присудил правительству Украины "обеспечить содержание органов власти от доступа к любым данным, приведенных в решении Апелляционного суда Киева от 18 сентября 2018 года".

      Об этом сообщается в официальном письме из ЕСПЧ, который поступил из Страсбурга в адрес редакции "Радио Свобода" 17 октября.

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      Запрет на доступ к данным с телефона журналистки имеет неограниченный срок и будет действовать "до отдельного распоряжения".

      схеми

      Документ Европейского суда по правам человека

      Такое решение вынесли в ЕСПЧ после того, как защита журналистки подал в суд полный текст жалобы и обращения о продлении ограничительных мер. Первые временные ограничительные меры в жалобе журналистки были вынесены судом 18 сентября и действовали один месяц. Новым решением Страсбургский суд не установил ни одного временного ограничения.

      В обращении Наталья Седлецкая просила суд прекратить сбор Генеральной прокуратурой Украины ограниченного перечня информации с ее телефона в течение 17 месяцев. Разрешение на сбор этой информации следствию выдал Апелляционный суд Киева 18 сентября 2018 года.

      В тот же день Европейский суд по правам человека указал правительству Украины, что он должен обеспечить содержание органов власти от доступа к любым данным с телефона журналистки.

      "Решение продлить меры означает, что Юрию Луценко не удалось убедить ЕСПЧ в наличии оснований для получения информации с телефона Натальи Седлецкой. О таком намерении он говорил ранее в своих публичных выступлениях. Запрет будет действовать до отдельного распоряжения суда. То есть, он может действовать вплоть до решения дела по существу или до полного и безоговорочного отказа ГПУ от намерений получить данные. Во всяком случае, уже сейчас это решение можно считать небольшой победой в защите демократии и свободы слова в Украине", – заявил адвокат журналистки Седлецкой Сергей Заяц.

      25 сентября в Генпрокуратуре сообщили, что по требованию Европейского суда остановили процедуру получения информации с мобильного Натальи Седлецкой, но на вопрос, оператор уже передал запрашиваемые данные или нет, ответа не предоставили.

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      Аналогичное решение Генпрокуратура приняла и в отношении журналистки издания "Новое время" Кристина Бердинских, разрешение на получение данных с телефона которой ранее дал следователям украинский суд.

      4 октября адвокаты обеих журналисток заявили, что, кроме следователей прокуратуры, информацию о Седлецкой и Бердинских могли собирать также в Службе безопасности Украины. Об этом стало известно из материалов дела, которые получили адвокаты журналисток.

      Так, Главное следственное управление ГПУ обращалось к первому заместителю СБУ Павлу Демчину с поручением на проведение оперативных следственных (розыскных) действий в отношении Натальи Седлецкой и Кристины Бердинских. По мнению адвокатов, в СБУ могли собрать и передать в ГПУ персональные данные журналисток только в результате "оперативной разработки".

      "Радио Свобода" направило запрос в Службу безопасности Украины и Генпрокуратуру с просьбой сообщить, какие именно оперативные розыскные мероприятия были проведены в отношении журналисток Седлецкой и Бердинских.

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      На запрос редакции с просьбой прокомментировать привлечения оперативников СБУ для следственных действий в отношении журналисток в Службе безопасности по сути ничего не сообщили, а в Генпрокуратуре сказали, что "не видят оснований" предоставлять запрашиваемую информацию.

      Доступ к массиву данных с телефонов журналистов за период в 17 месяцев вызвал широкую критику украинских и международных антикоррупционных и правозащитных и журналистских сообществ, дипломатов и правительственных организаций, которые назвали объем этого массива чрезмерным.

      Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверил, что следствие не требует от оператора каких-либо данных журналисток Натальи Седлецкой и Кристины Бердинских, кроме дат их пребывания в зоне действия вышки мобильного оператора вблизи здания НАБУ, что позволит ГПУ раскрыть преступление.

      Теги: Новости Украины журналисты Расследования СБУ СМИ ГПУ Наталья Седлецкая
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 18 октября
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