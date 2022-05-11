Украинские мученики должны быть спасены
Папа провел для них особую аудиенцию, во время которой супруги показали ему фото из "Азовстали" и передали письмо с просьбой о помощи от имени тысяч семей украинских военных, полицейских и пограничников.
Советуем Международные организации не имеют права молчать о зверствах россиян в Украине
За освобождение всех из Азовстали молится Папа Римский. И есть большая надежда, что не только молится.
Боец Арсений Федосюк с женой Юлией / Фото из фейсбука Татьяны Даниленко
В начале мая в Corriere della Sera он говорил о возможности отправки своего легата для спасения людей.
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