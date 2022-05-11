Українські мученики мають бути врятовані
Папа провів для них особливу аудієнцію, під час якої дружини показали йому фото з "Азовсталі" й передали листа з проханням про допомогу від імені тисяч родин українських військових, поліцейських та прикордонників.
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За звільнення їх всіх з Азовсталі молиться Папа Римський. І є велике сподівання, що не лише молиться.
Боєць Арсеній Федосюк із дружиною Юлією / Фото з фейсбуку Тетяни Даниленко
На початку травня в Corriere della Sera він говорив про можливість відправлення свого легату для порятунку людей.
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