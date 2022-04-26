Донбасс будет "крепким орешком для россиян", – британский министр

Такое мнение высказал министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи. Он подверг сомнению, что россиянам удастся захватить восточные части Донбасса.

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Министр Гиппи заявил, что Донбасс будет "чрезвычайно крепким орешком для россиян". По его словам, "есть все шансы, что украинцы смогут их выбить".

Он подчеркнул, что две силы "более сбалансированы" на Донбассе, чем в Киевской области. Вместе с тем, по его словам, у украинских военных преимущество на Донбассе в виде уже установленных оборонных позиций.

Напомним, что ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович также выразил мнение, что по результатам войны Украине удастся вернуть контроль над Донецком и Луганском.

Какая ситуация на Донбассе: коротко

После того, как российские военные потерпели неудачу на Севере Украины, они сосредоточили силы на Востоке и Юге нашей страны.

В Кремле была поставлена задача выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Украинские военные героически держат оборону и наносят российскому врагу потери. За сутки наши защитники уничтожили около 120 российских солдат и более 20 единиц их техники.

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