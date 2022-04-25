Оперативно-тактическая группировка "Восток" за 25 апреля 3 раза вступала в бой с российскими боевиками. Оккупанты продолжают бить с неба и обстреливают украинские позиции из тяжелой артиллерии. Но, несмотря на это, украинцы продолжают уничтожать врагов.
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За 25 апреля украинцы на Востоке уничтожили:
- До 120 российских оккупантов;
- 3 танка;
- 1 БТР;
- 2 БМП;
- 12 АТТ;
- 2 артсистемы;
- 1 самолет и 1 беспилотник.
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