Оперативно-тактическая группировка "Восток" за 25 апреля 3 раза вступала в бой с российскими боевиками. Оккупанты продолжают бить с неба и обстреливают украинские позиции из тяжелой артиллерии. Но, несмотря на это, украинцы продолжают уничтожать врагов.

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За 25 апреля украинцы на Востоке уничтожили:

До 120 российских оккупантов;

3 танка;

1 БТР;

2 БМП;

12 АТТ;

2 артсистемы;

1 самолет и 1 беспилотник.

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