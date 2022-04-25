Оперативно-тактичне угруповання "Схід" за 25 квітня 3 рази вступали в бій з російськими бойовиками. Окупанти продовжують здійснювати удари з неба та обстрілюють українські позиції з важкої артилерії. Та попри це українці продовжують нищити ворогів.
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За 25 квітня українці на Сході знищили:
- До 120 російських окупантів;
- 3 танки;
- 1 БТР;
- 2 БМП;
- 12 АТТ;
- 2 артсистеми;
- 1 літак та 1 безпілотник.
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