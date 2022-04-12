Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Литвы, передает 24 канал.
К теме Зеленский обращается к парламенту Литвы
Он подчеркнул, что сейчас это сотни детей, ведь до сих пор точное количество жертв неизвестно, а тела погибших все еще находятся в освобожденных от российских захватчиках городах.
Находят людей в канализационных люках
Практически раз в день находят новые массовые захоронения убитых, собираются все показания. Это тысячи жертв, сотни случаев жестоких пыток. Труппы людей до сих пор находят в канализационных люках и подвалах. Это связанные и изуродованные тела,
– рассказал Зеленский.
Также он рассказал, что уже зафиксировали сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек.
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