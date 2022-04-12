Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до парламенту Литви, передає 24 канал.

До теми Зеленський звертається до парламенту Литви

Він наголосив, що зараз це сотні дітей, адже досі точна кількість жертв невідома, а тіла загиблих все ще знаходять у звільнених від російських загарбників містах.

Знаходять людей в каналізаційних люках

Майже щоденно знаходять нові масові поховання вбитих, збираються всі свідчення. Це тисячі жертв, сотні випадків жорстоких катувань. Трупи людей досі знаходять в каналізаційних люках і підвалах. Це зв’язані та понівечені тіла,

– розповів Зеленський.

Також він розповів, що вже зафіксували сотні випадків зґвалтувань, зокрема неповнолітніх дівчат.

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