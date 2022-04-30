Однако не все взрывы в России приписывают Украине. Почему так, об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин эксклюзивно в эфире 24 канала.

К теме "Хлопок" уже и на Сахалине: мощный пожар охватил российскую электростанцию недалеко от Японии.

Более того, даже взрывы российские пропагандисты боятся называть взрывами. Для них это – "хлопки". По словам Фейгина, для этого есть 2 объяснения:

если Россия объявит, что это результат действий украинской стороны, то это во многом обязывает.

"Грубо говоря, тогда нужно соответствовать всем средствам и видам вооружения, согласно доктрине безопасности. Это создает много проблем. Тогда нужно объявлять мобилизацию и войну. Кремль к этому не готов", – обьяснил правозащитник.

вторая причина состоит в том, что Кремль для себя еще окончательно не решил, стоит ли провоцировать население.

"Так называемая "спецоперация" так выглядит, как будто это где-то далеко и не имеет никакого отношения к России. То есть они хотят избежать внутри России панических реакций", – добавил Фейгин.

Взрывы в России: главные новости