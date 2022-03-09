По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, только за прошедшие сутки оккупанты ударили по Харьковщине 54 раза.

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По его словам, пострадали жилые массивы Харькова, были попытки авианалетов.

Несмотря на это, на 9:00 есть договоренность о проведении "зеленого коридора". Это эвакуация жителей и доставка гуманитарного конвоя,

– сказал Синегубов.

Сейчас власти Харькова ждут соответствующее подтверждение. Глава Харьковской ОВА добавил, что вокзал в Харькове работает постоянно. Только за минувшие сутки удалось эвакуировать 30 тысяч человек.

Добавим, что на Харьковщине вражеские войска продолжают бомбить объекты критической инфраструктуры и жилье мирного населения. В ночь на 9 марта оккупанты несколько раз попали в облэнерго и пытались повредить ТЭЦ-5.

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