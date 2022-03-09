В ночь на 9 марта оккупанты несколько раз попали в облэнерго и пытались повредить ТЭЦ-5.
Важно Россияне пустили 3 неуправляемых авиабомбы на село Донец на Харьковщине
Как пояснили харьковские правоохранители, российские захватчики попали в облэнерго, где расположены основные подстанции.
Полиция стоит на защите своих граждан, несмотря на сложную обстановку. Харьков является примером героического противостояния врагу для всего мирового сообщества. Мы едины и непобедимы,
– подчеркнули правоохранители.
Как прошла ночь на Харьковщине
В результате ночных бомбардировок из одного дома в Харькове эвакуировали 150 человек, из другого — около 200. Критическая ситуация в городе Изюме Харьковской области. За отказ сдаться русские оккупанты осадили город и уничтожают его.
Ранее в МВД отметили, что минувшие сутки были относительно спокойными, но расслабляться еще рано.
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