Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает 24 канал.

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По его словам, ночь прошла относительно спокойно по сравнению со многими предыдущими ночами.

Очень рано еще расслабляться. 8 марта и с утра 9 марта читаю много постов о том, что мы уже почти победили. Мы все помним спортивный принцип: матч продолжается до финального свистка. Поэтому в таком случае еще очень рано расслабляться, враг еще очень силен,

– подчеркнул Денисенко.

Где было неспокойно

Денисенко отметил, что сложной остается ситуация в Мариуполе. Также есть оперативная информация об обстрелах Харькова, в частности, слышны взрывы на массиве Салтовка.

Кроме того, он проинформировал, что захватчики пытаются "делать что-нибудь" под Киевом и сконцентрироваться на северном направлении от столицы. Советник главы ВМС отметил, что враги тоже пытаются прорываться в Изюм, захватить город, однако им это не удается.

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