Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає 24 канал.

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За його словами, загалом ніч минула відносно спокійно у порівнянні з багатьма попередніми ночами.

Дуже рано ще розслаблятися. 8 березня і зранку 9 березня читаю багато постів про те, що ми вже майже перемогли. Ми всі пам'ятаємо спортивний принцип: матч іде до фінального свистка. Тому в такому випадку ще дуже рано розслаблятися, ворог ще дуже сильний,

– наголосив Денисенко.

Де було неспокійно

Денисенко зазначив, що складною залишається ситуація в Маріуполі. Також є оперативна інформація про обстріли Харкова, зокрема, чути вибухи на масиві Салтівка.

Крім того, він поінформував, що загарбники намагаються "робити щось" під Києвом і концентруватися на північному напрямку від столиці. Радник глави ВМС зазначив, що вороги також намагаються прориватися до Ізюма, захопити місто, однак їм це не вдається.

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