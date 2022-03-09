Одна из бомб попала в фундамент двухэтажного частного дома. Дом разрушился мгновенно.

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Нескольким людям удалось самостоятельно выбраться

Трем людям удалось самостоятельно выбраться из-под завалов. Еще одного пострадавшего вытащили спасатели. К сожалению, сотрудники ГСЧС нашли 2 тела, среди них и ребенок.

Тем временем в Харькове спасатели, волонтеры и коммунальщики продолжают расчищать завалы. В руины превратились как жилые дома, так и административные здания. Только за сутки спасатели отреагировали на 18 вызовов о пожарах и других чрезвычайных событиях.

Смотрите фото после авиаудара из села Донец на Харьковщине / Фото ГСЧС:

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