Одна з бомб влучила у фундамент двоповерхового приватного будинку. Будинок зруйнувався миттєво.

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Кільком людям вдалось самостійно вибратись

Трьом людям вдалось самостійно вибратись з-під завалів. Ще одного потерпілого витягли рятувальники. На жаль, співробітники ДСНС знайшли 2 тіла, серед них і дитина.

Тим часом у Харкові рятувальники, волонтери та комунальники продовжують розчищати завали. У руїни перетворились як житлові будинки, так і адміністративні будівлі. Лише за добу рятувальники відреагували на 18 викликів про пожежі та інші надзвичайні події.

Дивіться фото після авіаудару з села Дінець, що на Харківщині / Фото ДСНС:

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