Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Какова ситуация на границе Украины и Беларуси

Украинские защитники полностью контролируют ситуацию на границе с Беларусью на всей протяженности – от Волыни до Черниговской области. Сейчас никаких нестандартных ситуаций или нагнетания ситуации на границе нет.

В то же время подразделения украинской разведки следят за тем, что происходит вглубь Беларуси. Демченко отметил, что пока Беларусь будет оставаться под влиянием страны-террористки, это направление будет оставаться для нас угрожающим. В ГПСУ добавили, что Силы обороны должны быть готовы к развитию любых ситуаций, поэтому продолжается укрепление инженерных линий и фортификационных сооружений.

Мы, конечно, надеемся, что у Беларуси хватит здравого смысла не поддаваться на влияние России. Мы понимаем, что страна-террористка хотела бы, чтобы более масштабно присоединилась к войне, создавала провокации на границе, но мы готовы отражать любые атаки,

– подчеркнул Демченко.

Комментируя военные учения, которые сейчас проходят в Беларуси, Демченко заявил, что войска и технику незаметно в непосредственной близости к границе. Однако Украина понимает, что за несколько десятков километров есть скопление и техники, и личного состава. Вместе с тем, белорусская техника и личный состав базировались в нескольких десятках километров от Украины и до начала полномасштабного вторжения.