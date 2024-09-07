По предварительным данным, это может быть белорусский метеорологический шар. Однако окончательно, что именно это был за предмет, должен определить детальный анализ специалистов.

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Что известно о неизвестном объекте у границы Польши с Беларусью

Представитель пресс-службы полиции Подляского воеводства Польши Конрад Карвацкий сообщил, что 7 сентября около 8 часов утра в поле вблизи села Старая Каменка был обнаружен неопознанный объект. Его передали польским спецслужбам для дальнейшего расследования.

Яцек Добжинский, представитель координатора польских спецслужб, отметил, что обнаруженный объект с надписями кириллицей, скорее всего, является метеорологическим шаром.

На место происшествия прибыла полиция, а также была привлечена собака-сапер. Мы проверили, что это за предмет. Все указывает на то, что это метеорологический шар,

– отметил он.

Добжинский также напомнил, что недавно в этом же районе обнаруживали еще один метеорологический шар. Польский представитель отметил, что, вероятно, в этом районе есть их зона полета.

К слову, 26 августа российский беспилотник "Шахед", вероятно, вошел в воздушное пространство Польши. Польские СМИ отмечали, что беспилотник находился в небе страны примерно 33 минуты, после чего исчез с радаров.

Обследование территории потенциального падения "Шахеда" продолжалось 10 дней. В конце концов стало известно, что обломков российского беспилотника не обнаружили, поэтому все поиски прекратили.