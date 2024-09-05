То есть, как пишет Sky News, Польша отказалась от своего заявления о том, что беспилотник, вероятно, вошел в ее воздушное пространство во время нападения России на Украину в прошлом месяце.

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Что говорят в Варшаве относительно российского дрона

Представитель польской армии заявил, что объект, который вошел в воздушное пространство страны рано утром 26 августа, "скорее всего, был беспилотником". Однако из-за якобы сложных погодных условий точно идентифицировать его с абсолютной уверенностью не удалось.

Как считает глава оперативного командования польской армии генерал Мацей Клиш, воздушное пространство не было нарушено. Отмечается, что после 10 дней анализа и интенсивных поисков не удалось обнаружить никаких следов российского беспилотника.

В результате проведенных аналитических мероприятий я сейчас утверждаю, что с очень высокой вероятностью нарушения воздушного пространства Республики Польша 26 августа не было,

– заверил он.

В то же время он напомнил о ряде других нарушений воздушного пространства Польши Россией во время атак по Украине. Польский генерал даже не отрицает того, что это может повториться.

К слову, польские СМИ писали, что для обследования территории солдаты 19-й Надбужанской и 2-й Люблинской бригад территориальной обороны осуществили поиски на более 200 квадратных километров, используя конные подразделения и беспилотные летательные аппараты.