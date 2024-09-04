Так, польские военные утром подняли свои истребители возле восточной границы из-за российских атак на западные области Украины. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

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Польша поднимала авиацию из-за российской атаки по Украине

Это еще одна очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за наблюдаемой активности дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенных, в частности, на западной территории Украины,

– говорится в сообщении польского командования.

Там также сообщили, что юго-восточная часть страны может испытывать повышенный уровень шума. Отмечается, что это связано с началом операций в польском воздушном пространстве польской и союзнической авиации.

По словам польских военных, последний раз такая повышенная активность российской авиации дальнего радиуса действия была зафиксирована в ночь с 1 на 2 сентября. Поэтому сейчас в стране активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

Оперативное командование также добавило, что постоянно следит за ситуацией.