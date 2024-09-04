Так, польські військові вранці підняли свої винищувачі біля східного кордону через російські атаки на західні області України. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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Польща підіймала авіацію через російську атаку по Україні

Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через спостережувану активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на західній території України,

– йдеться у повідомленні польського командування.

Там також сповістили, що південно-східна частина країни може відчувати підвищений рівень шуму. Зазначається, що це пов'язано з початком операцій у польському повітряному просторі польської та союзницької авіації.

За словами польських військових, востаннє така підвищена активність російської авіації дальнього радіуса дії була зафіксована в ніч з 1 на 2 вересня. Тож наразі в країні активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору.

Оперативне командування також додало, що постійно стежить за ситуацією.