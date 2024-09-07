За попередніми даними, це може бути білоруська метеорологічна куля. Однак остаточно, що саме це був за предмет, має визначити детальний аналіз фахівців.

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Що відомо про невідомий об'єкт біля кордону Польщі з Білоруссю

Речник пресслужби поліції Підляського воєводства Польщі Конрад Карвацький повідомив, що 7 вересня близько 8 години ранку в полі поблизу села Стара Камьонка було виявлено непізнаний об'єкт. Його передали польським спецслужбам для подальшого розслідування.

Яцек Добжинський, речник координатора польських спецслужб, наголосив, що виявлений об'єкт з написами кирилицею, швидше за все, є метеорологічною кулею.

На місце події прибула поліція, а також був залучений собака-сапер. Ми перевірили, що це за предмет. Усе вказує на те, що це метеорологічна куля,

– зауважив він.

Добжинський також нагадав, що нещодавно в цьому ж районі виявляли ще одну метеорологічну кулю. Польський речник зауважив, що, ймовірно, в цьому районі є їхня зона польоту.

До слова, 26 серпня російський безпілотник "Шахед", імовірно, увійшов у повітряний простір Польщі. Польські ЗМІ зазначали, що безпілотник перебував у небі країни приблизно 33 хвилини, після чого зник з радарів.

Обстеження території потенційного падіння "Шахеда" тривало 10 днів. Зрештою стало відомо, що уламків російського безпілотника не виявили, тому всі пошуки припинили.