Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, заметив, что ситуация на фронте не облегчается. Однако важно, что Россия вынуждена перебрасывать на Курщину определенные соединения.

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Действия россиян на линии фронта

Офицер НГУ рассказал, что оккупанты активно применяют беспилотные летательные системы, из-за чего на первой линии украинским военным сложно совершать любые действия. Кроме этого, каждый день наблюдается активность артиллерийских обстрелов.

Нельзя с уверенностью сказать, что есть облегчение. Ситуация продолжает оставаться сложной,-отметил,

– Назаренко.

Однако, по его словам, очень важно, что враг вынужден перебрасывать на Курщину определенные соединения, которые являются организационными структурами. Важно помнить, что враг не имеет дефицита живой силы и проблем с пополнением потерь несмотря на то, что ежедневно несет потери от украинской артиллерии, операторов дронов, деятельности пулеметчиков и снайперов.

Подразделения врага, которые выполняют задачи, всегда имеют возможность, к сожалению, заказывать пополнение. Хотя и оккупационные администрации уже вынуждены обещать огромные средства за разовое подписание контрактов и выискивать наемников за рубежом,

– отметил офицер НГУ.

Назаренко добавил, что есть надежда, что эти определенные соединения россиян, которые они передислоцируют, благодаря работе украинских военных, потеряют свою боевую способность.