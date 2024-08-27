Российский публицист из США Андрей Пионтковский в разговоре с 24 Каналом отметил, что российскому диктатору Владимиру Путину важна не только незаконная постройка, а вообще Крым. Именно с полуострова началась агрессия, направленная на Украину.

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О важности Крыма

Пионтковский вспомнил, что на полуострове был достигнут так называемый "крымский консенсус", когда якобы 70% крымчан с восторгом приветствовали аннексию. Крым – это символика. Происходит вторая Крымская война.

Первую затеял Николай I, который имеет немало общего с Владимиром Путиным. Однако не по масштабу. Диктатор – шпана по сравнению с ним. Дело в том, что российский император как и глава Кремля на ровном месте сошел с ума.

"Крым – это чрезвычайно болевая точка в российском политическом сознании", – констатировал Андрей Пионтковский.

Заметьте! Издание The Wall Street Journal пишет, что благодаря Курской операции ВСУ могут успешно пополнить обменный фонд. В частности, она изменила распространенный нарратив о том, что Украина неспособна остановить военную мощь России.