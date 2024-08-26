В крымских телеграм-каналах показали, как стремительно исчезает свет по населенным пунктам. Причиной отключений, говорят, стало повреждение электросетей, передает 24 Канал.

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Повреждения возникли на железной дороге

В Севастопольэнерго говорят, что якобы произошло "технологическое нарушение".

Причина отключения: повреждения в электрических сетях ФГУП "Крымская железная дорога",

– заявили там.

В местном облэнерго также добавили, что в 12:33 электроснабжение потребителей восстановлено, кроме ТВН "Дорожник", ТВН "Дорожник-2", ТВН "Эдельвейс", ДСК "Железнодорожник", СНТ "Флагман". А в 15:59 заявили, что электроснабжение восстановлено везде, кроме одного.

Несмотря на заявления, что свет в дома жителей Крыма возвращается, в местных телеграмм-каналах жалуются, что "пока ждали официальный комментарий от Севастопольэнерго, отключились еще микрорайоны".

Как в Крыму исчезал свет / Фото из крымских телеграмм-каналов