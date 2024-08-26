У кримських телеграм-каналах показали, як стрімко зникає світло по населених пунктах. Причиною відключень, кажуть, стало пошкодження електромереж, передає 24 Канал.

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Пошкодження виникли на залізниці

У Севастопольенерго кажуть, що нібито сталося "технологічне порушення".

Причина відключення: ушкодження в електричних мережах ФГУП "Кримська залізниця",

– заявили там.

В місцевому обленерго також додали, що о 12:33 електропостачання споживачів відновлено, окрім ТВН "Дорожник", ТВН "Дорожник-2", ТВН "Едельвейс", ДСК "Залізничник", СНТ "Флагман". А о 15:59 заявили, що електропостачання відновлено всюди, крім одного.

Попри заяви, що світло у домівки мешканців Криму повертається, у місцевих телеграм-каналах бідкаються, що "поки чекали офіційний коментар від Севастопольенерго, відключилися ще мікрорайони".

Як у Криму зникало світло / Фото із кримських телеграм-каналів