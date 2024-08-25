Вогонь охопив вже 15 гектарів лісу. Загоряння сталося в гірській місцевості Тепе-Оба в районі населеного пункту Орджонікідзе, передає 24 Канал.
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На Тепе-Оба може стояти російська ППО
Відомо, що спалахнула суха трава, через що полум'я почало швидко поширюватися.
У російських ЗМІ кажуть, що людей екстрено вивезли з небезпечної зони автобусами, а деякі поїхали своїм транспортом.
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За словами місцевих жителів, дорогу з Орджонікідзе на Феодосію, що поблизу пожежі, наразі тимчасово перекрили.
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До гасіння вже залучено гелікоптери Мі-8... На випадок погіршення ситуації вже підготовлено пункти тимчасового розміщення у Коктебелі. Інформації про постраждалих наразі не було,
– стверджують російські телеграм-канали.
Окупаційна влада повідомила, що загалом до ліквідації пожежі задіяно понад 280 фахівців та 83 одиниці техніки. Гелікоптери вже скинули 35 тонн води.
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Також за інформацією деяких телеграм-каналів, на Тепе-Оба може стояти російська ППО. Зважаючи на загрозу поширення вогню, пожежа може дістатися її місця розташування.
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