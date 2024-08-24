Ввечері 24 серпня 2024 року у Криму оголошували повітряну небезпеку. Телеграм-канали писали, що ціллю може бути Кримський міст, передає 24 Канал.

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У Криму фіксують безпілотники

Телеграм канали писали про "дуже багато" безпілотних літальних апаратів курсом на Кримський міст. Зазнали про особливу небезпеку для Керчі, Кримського мосту, Чорноморського, Сакського району, Новофедорівку, Севастополю, Євпаторії.

Телеграм-канали сповіщали про те. що Кримський міст перекрили. Рух там призупинено. По мосту могли запустити дрони нової конструкції. Ймовірно, мовиться про дрон-ракету "Паляниця".

Водночас точна кількість дронів не повідомляється. Цікаво, що це відбувалось у День Незалежності України.

24 Канал слідкує за ситуацією.