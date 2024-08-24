Вечером 24 августа 2024 года в Крыму объявляли воздушную опасность. Телеграмм-каналы писали, что целью может быть Крымский мост, передает 24 Канал.

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В Крыму фиксируют беспилотники

Телеграмм каналы писали об "очень много" беспилотных летательных аппаратов курсом на Крымский мост. Отметили об особой опасности для Керчи, Крымского моста, Черноморского, Сакского района, Новофедоровку, Севастополю, Евпатории.

Телеграм-каналы сообщали о том. что Крымский мост перекрыли. Движение там приостановлено. По мосту могли запустить дроны новой конструкции. Вероятно, говорится о дрон-ракете "Паляница".

В то же время точное количество дронов не сообщается. Интересно, что это происходило в День Независимости Украины.

24 Канал следит за ситуацией.