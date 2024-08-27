Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський у розмові з 24 Каналом зазначив, що російському диктатору Владіміру Путіну важлива не лише незаконна споруда, а загалом Крим. Саме з півострова почалася агресія, спрямована на Україну.

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Про важливість Криму

Піонтковський пригадав, що на півострові був досягнутий так званий "кримський консенсус", коли буцімто 70% кримців із захопленням вітали анексію. Крим – це символіка. Відбувається друга Кримська війна.

Першу затіяв Микола І, який має чимало спільного з Владіміром Путіним. Однак не за масштабом. Диктатор – шпана у порівнянні з ним. Річ у тім, що російський імператор як і глава Кремля на рівному місці зійшов з розуму.

"Крим – це надзвичайно больова точка в російській політичній свідомості", – констатував Андрій Піонтковський.

Зауважте! Видання The Wall Street Journal пише, що завдяки Курській операції ЗСУ можуть успішно поповнити обмінний фонд. Зокрема, вона змінила поширений наратив про те, що Україна нездатна зупинити військову міць Росії.