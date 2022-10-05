Отметим, что группа инвалидности на разрешение на выезд не влияет. О том, есть ли количественные ограничения в пересечении границы, рассказали в ГНСУ.
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Ограничено ли количество выездов для мужчин с инвалидностью
Выезд за пределы Украины лиц с инвалидностью никак не ограничивается . Нет количественного лимита для пересечения госграницы. Это правило распространяется на все (I, II, III) группы.
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Какие документы подойдут, чтобы выехать за пределы государственной границы
Чтобы получить разрешение на пересечение границы мужчине с инвалидностью необходимо показать один из перечисленных документов. Он должен подтверждать соответствующий статус личности.
- Удостоверение-подтверждение, что пытающийся уехать человек – лицо с инвалидностью.
- Справка к акту обзора медико-социальной экспертной комиссией.
- Пенсионное удостоверение или подтверждающее назначение социальной помощи. Обязательно, чтобы была указана группа и причина инвалидности.
- Справка о льготах для лиц с инвалидностью, не имеющих права на соцвыплаты или пенсию.
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Как мужчины, которых забронировало предприятие, уезжают за границу
Украинские предприниматели могут забронировать своих рабочих . Это отсрочит их призыв и позволит продолжить работу на фирме.
Что нужно мужчине с бронью, чтобы уехать:
- общие документы, позволяющие гражданам уезжать из страны и возвращаться в нее;
- выписка из приказа Министерства экономики;
- ️документы, подтверждающие командировку в другую страну.
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