Зазначимо, що група інвалідності на дозвіл про виїзд не впливає. Про те, чи є кількісні обмеження у перетині кордону, розповіли в ДПСУ.

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Чи обмежена кількість виїздів для чоловіків з інвалідністю

Виїзд за межі України осіб з інвалідністю ніяк не обмежується. Немає кількісного ліміту для перетину держкордону. Це правило поширюється на всі (I, II, III) групи.

Зверніть увагу! Чоловіки з інвалідністю повинні мати бодай один спеціальний документ, щоб виїхати з України.

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Які документи підійдуть, щоб виїхати за межі державного кордону

Щоб отримати дозвіл на перетин кордону чоловіку з інвалідністю, необхідно показати один з перелічених документів. Він має підтверджувати відповідний статус особи.

Посвідчення-підтвердження, що чоловік, який намагається виїхати, – особа з інвалідністю.

Довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією.

Пенсійне посвідчення або таке, яке б підтверджувало призначення соціальної допомоги. Обов'язково, щоб була вказана група та причина інвалідності.

Довідка про пільги особам з інвалідністю, які не мають права на соцвиплати чи пенсію.

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Як чоловіки, яких забронювало підприємство, виїжджають за кордон

Українські підприємці можуть забронювати своїх робітників. Це відтермінує їхній призов і дозволить продовжити працювати на фірму.

Що потрібно чоловіку з бронню, щоб виїхати:

загальні документи, які дозволяють громадянам виїжджати з країни й повертатися у неї;

витяг з наказу Міністерства економіки;

️документи, що підтверджують відрядження в іншу країну.

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