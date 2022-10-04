Власники українських підприємств можуть забронювати своїх працівників, відтермінувавши їх від призову. Окрім того, заброньовані громадяни мають право на виїзд за кордон, однак лише у службових справах.

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Що потрібно, аби виїхати чоловіку з бронню за межі України

Виїзд заброньованих чоловіків за кордон регулюється постановою Кабінету Міністрів від 3 березня. ️Окрім звичних документів, що надають громадянину право покидати й повертатися в Україну, потрібно мати:

  • витяг з наказу Міністерства економіки;
  • ️документи про відрядження за кордон.

Перелік "звичних документів", які потрібні для виїзду та в'їзду за кордон прописані у другій статті закону "Про порядок виїзду з України й в'їзду в Україну громадян України". Згідно з нею потрібно мати один з таких документів:

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • дипломатичний паспорт України;
  • службовий паспорт України;
  • посвідчення особи моряка;
  • посвідчення члена екіпажу;
  • посвідчення особи на повернення в Україну – воно також дає право на в'їзд в Україну.

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Коли підприємець може забронювати своїх працівників

Раніше Юристка Дар'я Тарасенко коментувала мобілізацію по всій території Україні. Вона зазначила, що існує 2 види бронювань.

  • Перший вид – за мобілізаційним завданням. Якщо воно є у роботодавця, тоді він може забронювати своїх працівників.
  • Другий вид – бронювання за полегшеною постановою уряду. У ній зазначається, що забронювати своїх працівників можуть роботодавці, які допомагають ЗСУ, інші військові формування та населення;

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