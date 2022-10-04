Власники українських підприємств можуть забронювати своїх працівників, відтермінувавши їх від призову. Окрім того, заброньовані громадяни мають право на виїзд за кордон, однак лише у службових справах.

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Що потрібно, аби виїхати чоловіку з бронню за межі України

Виїзд заброньованих чоловіків за кордон регулюється постановою Кабінету Міністрів від 3 березня. ️Окрім звичних документів, що надають громадянину право покидати й повертатися в Україну, потрібно мати:

витяг з наказу Міністерства економіки;

️документи про відрядження за кордон.

️Важливо! Державна прикордонна служба України не зобов'язана вести вичерпний перелік документів, які необхідні для перетину кордону.

Перелік "звичних документів", які потрібні для виїзду та в'їзду за кордон прописані у другій статті закону "Про порядок виїзду з України й в'їзду в Україну громадян України". Згідно з нею потрібно мати один з таких документів:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну – воно також дає право на в'їзд в Україну.

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Коли підприємець може забронювати своїх працівників

Раніше Юристка Дар'я Тарасенко коментувала мобілізацію по всій території Україні. Вона зазначила, що існує 2 види бронювань.

Перший вид – за мобілізаційним завданням. Якщо воно є у роботодавця, тоді він може забронювати своїх працівників.

– за мобілізаційним завданням. Якщо воно є у роботодавця, тоді він може забронювати своїх працівників. Другий вид – бронювання за полегшеною постановою уряду. У ній зазначається, що забронювати своїх працівників можуть роботодавці, які допомагають ЗСУ, інші військові формування та населення;

Зверніть увагу! Бронь або відстрочка від армії не надається один раз і на завжди. Вона має часові обмеження.

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