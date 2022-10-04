Владельцы украинских предприятий могут забронировать своих работников, отсрочив их от призыва. Кроме того, забронированные граждане имеют право на выезд за границу, но только по служебным делам.

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Что нужно, чтобы выехать мужчине с бронью за пределы Украины

Выезд забронированных мужчин за границу регулируется постановлением Кабинета Министров от 3 марта. ️ Кроме обычных документов, предоставляющих гражданину право покидать и возвращаться в Украину, нужно иметь:

выписка из приказа Министерства экономики;

Документы о командировках за границу.

️Важно! Государственная пограничная служба Украины не обязана вести исчерпывающий перечень документов, необходимых для пересечения границы.

Перечень "привычных документов", необходимых для выезда и въезда за границу, прописаны во второй статье закона "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины". Согласно ей нужно иметь один из следующих документов:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину – оно также дает право на въезд в Украину.

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Когда предприниматель может забронировать своих работников

Ранее юрист Дарья Тарасенко комментировала мобилизацию по всей территории Украины. Она отметила, что существует 2 вида бронирований.

Первый вид – по мобилизационному заданию. Если оно есть у работодателя, он может забронировать своих работников.

– по мобилизационному заданию. Если оно есть у работодателя, он может забронировать своих работников. Второй вид – бронирование по упрощенному постановлению правительства. В нем отмечается, что забронировать своих работников могут работодатели, которые помогают ВСУ, другие военные формирования и население;

Обратите внимание! Бронь или отсрочка от армии не предоставляется один раз и навсегда. Она имеет временные ограничения.

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