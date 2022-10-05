З 14 вересня виїзд за кордон заборонили чоловікам, які є студентами іноземних вищих навчальних закладів. Це пов’язано з масовою фальсифікацією документів.
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Кому зі студентів можна виїздити за кордон
Виїжджати за кордон можуть лише здобувачі професійної вищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формами здобуття освіти, які на час оголошення мобілізації перебували на території України, і не змогли виїхати за межі країни для продовження навчання.
Що робити у випадку відмови виїзду за кордон
Адвокат Віолета Монастирська розповіла, що у разі відмови слід попросити надати офіційну письмову відповідь з причиною відмови в перетині кордону. Після цього необхідно звернутися до прикордонників зі скаргою на керівника служби. Строк розгляду складає до 30 діб.
В іншому випадку можна оскаржити заборону виїзду, подавши позов до суду. Строк розгляду – 60 діб.
Монастирська зазначила, що оскарження таких ситуацій в суді може затягнутися на роки. І якщо людина дійсно є студентом і їй потрібно виїхати за кордон найближчим часом, то це не вирішить ситуації.
Виїзд чоловіків за кордон: останні новини
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