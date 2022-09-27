Аби уникнути відмови у пропуску, необхідно заздалегідь ознайомитися з вимогами правил перетинання кордону та мати усі необхідні документи. Про це заявили у прикордонній службі.

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Що змінилося у правилах перетинання кордону

Чоловіки призовного віку можуть виїхати за кордон:

до осіб з інвалідністю;

до осіб, які потребують постійного догляду;

до дітей з інвалідністю, яких вони доглядають.

Водночас вони мають повернутися з-за кордону не пізніше, ніж люди, яких вони супроводжують.

Кількість разів такого перетину кордону чоловіками призовного віку – необмежена.

Виїзд українських чоловіків за кордон

Нагадаємо, що чоловіки, які самостійно виховують одну або більше дітей віком до 18 років, мають право виїжджати за межі України. Втім, для цього потрібен пакет документів.

До речі, під час дії воєнного стану в Україні чоловіки-студенти, які здобувають освіту в іноземних вишах, більше не матимуть можливості покидати країну.

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