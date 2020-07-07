Украина отслеживает действия российской армии как на территории РФ, так и на оккупированном Донбассе. Все это делается для того, чтобы быть готовым в случае атаки.

О том, что можно ожидать от российской армии сейчас, рассказал Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, информирует 24 канал.

В то же время Все закончится печально, – в России угрожают Украине из-за военной конфронтации на море

О российских войсках на Донбассе

Несмотря на то, что Россия держит немалый контингент войск, руководящие должности в которых занимают кадровые российские офицеры, пока речь о наступлении не идет.

Что касается временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, ситуация в настоящее время не носит угрозы создания ударных группировок,

– заверил Сергей Наев.

Командующий ООС заверил, что в целом ситуация стабильная и полностью контролируется ВСУ.

Почему сейчас возник вопрос об угрозе из России

На сентябрь 2020 года в России запланированы масштабные военные учения "Кавказ – 2020". К ним будут привлечены около 120 тысяч военных, а сами учения пройдут вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму.

Эти учения совпали по времени с обострением в Крыму из-за нехватки питьевой воды. Украина еще в 2014 году перекрыла водоснабжение оккупированного полуострова (Крым до 85% питьевой воды получал с материковой Украины). Поэтому не исключено, что Россия может пойти в наступление на Херсонскую область до дамбы. Об этом предупреждает и генерал-лейтенант и экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

О вероятном наступлении из Крыма и эскалации конфликта на море предупреждает и командующий Военно-Морских Сил Украины контрадмирал Алексей Неижпапа.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала