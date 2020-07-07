Україна відслідковує дії російської армії як на території РФ, так і не окупованому Донбасі. Все це робиться для того, щоб бути готовим в разі атаки.

Про те, що можна очікувати від російської армії зараз, розповів Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, інформує 24 канал.

Водночас Все закінчиться печально, – в Росії погрожують Україні через військову конфронтацію на морі

Про російські війська на Донбасі

Попри те, що Росія тримає чималий контингент військ, керівні посади в яких займають кадрові російські офіцери, поки мова про наступ не йде.

Що стосується тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, ситуація на даний час не носить загрози створення ударних угруповань,

– запевнив Сергій Наєв.

Командувач ООС запевнив, що загалом ситуація стабільна і повністю контрольована ЗСУ.

Чому зараз виникло питання про загрозу з Росії

На вересень 2020 року у Росії заплановані масштабні військові навчання "Кавказ – 2020". До них буде залучено близько 120 тисяч військових, а самі навчання відбудуться поблизу кордонів України та в окупованому Криму.

Ці навчання збіглися з часом із загостренням в Криму через нестачу питної води. Україна ще у 2014 році перекрила водопостачання окупованого півострова (Крим до 85% питної води отримував з материкової України). Тому не виключено, що Росія може піти в наступ на Херсонську область до дамби. Про це попереджає і генерал-лейтенант та екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес.

Про ймовірний наступ з Криму та ескалацію конфлікту на морі попереджає і командувач Військово-Морських Сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа.



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу