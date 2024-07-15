Такое мнение 24 Каналу высказал советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка, отметив, что от Лукашенко можно ожидать чего угодно из-за влияния Владимира Путина. Украина на Севере готова к любому развитию событий.

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Есть ли угроза со стороны Беларуси для Украины

По словам советника лидера оппозиции Беларуси, в сообщениях от Лукашенко не стоит искать глубокого смысла. Он всегда генерирует информационную повестку, чтобы светиться в медиа, показывать свою субъектность и то, что он еще принимает какие-то важные решения.

Главное держать в нагрузке соседей: Украину, Польшу, Литву и Латвию. Все равно он будет делать все с согласия Путина,

– отметил Вячорка.

Он отметил, что сейчас нет входа белорусских войск в нашу страну, Украина хорошо подготовлена, ВСУ защищают северную границу. Кроме этого, железнодорожное сообщение там тоже уничтожено. Удержание со стороны Беларуси на границе с Украиной их или российских войск нет никакого смысла, кроме как психологического давления.

Лукашенко сделает все по приказу Москвы

Лукашенко под руководством российского диктатора является непредсказуемым. Как только к нему приходит приказ от Кремля, например, запустить ракеты или дроны с территории Беларуси, он это делает. Кроме этого, он продолжает миграционный кризис на границах с ЕС. Лукашенко специально перебрасывает мигрантов для напряжения европейских соседей, чтобы они вместо поставки помощи Украине, вкладывали ресурсы в защиту собственных границ.

Он поставляет вооружение российской армии, помогает обходить санкции. Определенные комплектующие покупают через Беларусь, там что-то собирают для танков, бронированных транспортеров и передается в Россию,

– прокомментировал советник лидера оппозиции Беларуси.