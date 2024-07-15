В эфире 24 Канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус предположил, какая цель провокационных действий белорусского узурпатора в отношении Украины. Напомним, что на днях в РБ начались совместные военные учения с Китаем, которые продлятся до 19 июля.

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Лукашенко до сих пор ищет отмазки для Путина

По мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований, в этом случае главный зритель не в Пекине, а в Москве.

С начала полномасштабной войны Россия всячески давит на Республику Беларусь, чтобы она ввела свои войска. Однако Минск все эти два с половиной года воздерживался от вторжения в Украину.

Лукашенко находит аргументы. В частности, сказал Путину, что белорусская армия якобы прикрывает Россию от НАТО, а если войска РБ будут вовлечены в войну против Украины, то для Москвы будет много рисков,

– отметил Ус.

По его словам, заявление Лукашенко о "ликвидации напряжения на границе с Украиной" может быть продолжением этой игры. Ведь глава Кремля до сих пор давит, чтобы самопровозглашенный президент Беларуси присоединился к так называемой "сво".

Прямо отказать ему Лукашенко не может, ведь зависит от России. Один из вариантов – сказать, что эскалация снята, поэтому Беларусь не будет участвовать,

– добавил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Самопровозглашенный президент Беларуси понимает риски, что с одной стороны, высокая вероятность завершения режима Владимира Путина, но с другой, если он присоединяется к войне, то это может лишь ускорить процесс снятия его с должности.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что подобные заявления со стороны Беларуси это продолжение информационного воздействия, которое осуществляет Минск, подыгрывая России и пытаясь демонстрировать свою военную активность и участие в милитарных процессах.