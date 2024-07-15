В етері 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус припустив, яка мета провокаційних дій білоруського узурпатора щодо України. Нагадаємо, що днями у РБ розпочалися спільні військові навчання з Китаєм, які триватимуть до 19 липня.

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Лукашенко досі шукає відмазки для Путіна

На думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, в цьому випадку головний глядач не в Пекіні, а в Москві.

З початку повномасштабної війни Росія усіляко тисне на Республіку Білорусь, аби вона ввела свої війська. Проте Мінськ усі ці два з половиною роки утримувався від вторгнення в Україну.

Лукашенко знаходить аргументи. Зокрема, сказав Путіну, що білоруська армія нібито прикриває Росію від НАТО, а якщо війська РБ будуть залучені у війну проти України, то для Москви буде багато ризиків,

– зазначив Ус.

За його словами, заява Лукашенка про "ліквідацію напруги на кордоні з Україною" може бути продовженням цієї гри. Адже глава Кремля досі тисне, аби самопроголошений президент Білорусі приєднався до так званої "сво".

Прямо відмовити йому Лукашенко не може, адже залежить від Росії. Один з варіантів – сказати, що ескалація знята, тому Білорусь не братиме участь,

– додав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Самопроголошений президент Білорусі розуміє ризики, що з одного боку, висока ймовірність завершення режиму Владіміра Путіна, але з іншого, якщо він доєднується до війни, то це може лише прискорити процес зняття його з посади.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зауважив, що подібні заяви з боку Білорусі це продовження інформаційного впливу, який здійснює Мінськ, підігруючи Росії й намагаючись демонструвати свою військову активність та участь в мілітарних процесах.