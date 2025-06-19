Несмотря на это Силы обороны готовятся к различным сценариям развития событий. Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, пишет 24 Канал.

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Есть ли угроза вражеской десантной операции на побережье Одессы

Волошин отметил, что как заявлял наш президент, военно-политическое руководство России никогда не скрывало, что в сферу их геополитических интересов входит и Одесса, и весь юг Украины.

Однако, по данным нашей разведки, чтобы врагу провести подобную операцию по высадке на побережье где-то возле Одессы и захвата Одессы, нужно собрать очень серьезные силы и средства. Сейчас мы таких не видим,

– подчеркнул Волошин.

Он пояснил, что в случае, если противник захочет сухопутным путем идти в Одессу, ему необходимо в первую очередь форсировать Днепр, затем захватить такие города, как Херсон, Николаев, а дальше уже дойти до Одессы, поэтому это довольно большое расстояние.

"Вы же видите, сколько противник пытается захватить такой небольшой город, как Часов Яр, где 30 000 населения было перед российско-украинской войной. Или, например, такой город, как Торецк. Поэтому захват Одессы – это лишь их большие мечты и российское ИПСО, которое рассказывает, что враг в силе это сделать", – подчеркнул спикер.

Он отметил, что Одесса каждый день оказывается под атакой "Шахедов" и баллистики, однако держит оборону, хорошо укреплена, а Силы обороны готовятся к любому развитию событий.

Он подчеркнул, что "относительно высадки, то мы тоже понимаем и знаем об этой угрозе, поэтому побережье у нас против этой десантной операции оборудовано, имеет определенные полосы защиты для этого: и средства защиты, и огневые средства, и инженерно-фортификационные сооружения".

"Поэтому мы этого не исключаем, ведь враг довольно коварный и может со всех сторон проводить наступление. И даже с запада, где стоит контингент российских войск в Приднестровье. Мы также особое внимание уделяем этому направлению", – подчеркнул Волошин.

Добавим, что Плетенчук также высказался относительно упреков российской пропаганды "о высадке десанта в Одессе" и назвал это "суицидальной миссией".

Представитель ВМС Вооруженных Сил Украины отметил, что десант можно высадить только навстречу сухопутным войскам. Страна-агрессор Россия серьезно потеряла десантные способности в результате ударов по большим десантным кораблям.

"Высадить десант в Одессе нереально, потому что они знают, что их там ждут. Чтобы понять, будет ли десант, надо смотреть на линию боевого соприкосновения на суше и есть ли там такие продвижения. Сейчас ничего такого даже близко нет", – подчеркнул Дмитрий Плетенчук.