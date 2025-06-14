С военной точки зрения Одесса сейчас россиянам не нужна. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, что на эту операцию Россия может бросить десятки тысяч солдат.

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Как Россия может дойти до Приднестровья

По словам военного эксперта, путь через Одессу в Приднестровье является крайне неудобным. Еще в 2022 году Россия выбрала другое направление – она не пошла ни на Одессу, ни даже на Николаев. Вместо этого российские войска двинулись в сторону Вознесенска, чтобы напрямую выйти в Приднестровье.

Приднестровье – это "рана" на территории Европы, которая до сих пор "кровоточит",

– отметил летчик-инструктор.

Рано или поздно Россия попытается дойти туда. Но дело не в Одессе – в ближайшее время ей ничего не угрожает. Если где-то и есть реальная угроза, то это страны Балтии, в частности Эстония и Латвия.

Россия может попытаться выйти на Приднестровье, минуя Херсон и Николаев – через трассу на Вознесенск. Такой сценарий вполне возможен. Попасть туда могут, например, части воздушно-десантных войск – как в виде авиационного, так и наземного десанта. Морской десант, вероятно, маловероятен из-за сильных укреплений.

Наземную операцию Россия активно готовит. Она продолжает атаки на правый берег Днепра, пытаясь создать в районе Херсона тактический плацдарм, который в дальнейшем можно расширить до оперативного уровня – для броска в направлении Приднестровья.

Россия не имеет достаточно ресурсов для захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Однако несколько бригад или даже десантная дивизия могут быть направлены для выполнения задачи в Приднестровье. Тогда несколько десятков тысяч десантников могут создать серьезную угрозу для Молдовы.

Это уже – реальная проблема. Поэтому ситуацию с Приднестровьем нужно решить как можно быстрее. Важно сделать все возможное, чтобы там не оставалось российских войск и чтобы у Москвы не было соблазна туда вмешиваться.

Эту "раковую опухоль" надо как можно быстрее вырезать, потому что "лечить" ее невозможно,

– отметил Роман Свитан.

К счастью, Украина сейчас имеет достаточно сил и средств. Единственное, что нужно – согласовать действия с властями Молдовы, ведь речь идет о ее территории. Чем быстрее будет принято решение – тем лучше. Вопрос с Приднестровьем вполне реально решить уже этим летом.