О таком сценарии рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Насколько реальной является перспектива захвата Одессы Россией

Как отметил Плетенчук, в феврале 2022 года, когда у противника было значительно больше ресурсов и более благоприятных условий, такая попытка уже состоялась – и завершилась провалом. Причиной стало, в частности, отсутствие наземного продвижения, без которого десантная операция обречена. По его словам, подобные военные действия требуют синхронного наступления как с моря, так и с суши.

Потому что такие военные мероприятия, как правило, не являются самостоятельным видом операций, учитывая то, что это – самый сложный вид морских операций, в принципе. Поэтому высаживать сейчас десант – это суицид..,

– сказал Плетенчук.

Он отметил, что сейчас российские оккупанты не могут подойти к побережью Одесской области ближе, чем на 100 морских миль, - здесь ждут их ракетные подразделения ВМС.

Также он напомнил, что на пути к Одессе российским силам пришлось бы преодолеть как минимум три значительные водные преграды. Несмотря на заявления Дмитрия Медведева о возможности продвижения со стороны Днепропетровской области, Плетенчук считает это малореалистичным.

11 июня президент Зеленский во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Одессе предупредил, что Кремль не отказался от планов захватить город и продвинуться к границам Молдовы и Румынии., Он заявил, что Москва готова уничтожить Одессу как уже уничтожила многие украинские города.