Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, отметив, что это ему рассказали соотечественники, которые живут на полуострове.
Смотрите также В Крыму одна из самых плотных систем российской ПВО: почему она пропускает так много ракет
"Они слышали, как летают, например, БПЛА, но сигналов никаких нет. Люди не знают там – есть опасность или нет", – подчеркнул Бариев.
Кроме того, оккупанты с помощью средств радиоэлектронной борьбы влияют на работу беспилотников. Тогда дроны падают не туда, куда должны были.
БПЛА начинает не очень хорошо работать. Они больше говорят о том: "Лучше, чтобы БПЛА долетали до целей, военных объектов, чтобы для нас было безопасно",
– рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа.
В Крыму нет сигнала воздушной тревоги: смотрите видео
Горячий сезон "хлопка" в Крыму
- В ночь на 14 сентября украинские военные уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" вблизи Евпатории. Как сообщают источники 24 Канала в разведке СБУ, уникальную спецоперацию провели Военно-Морские Силы и Служба безопасности Украины. Сначала дроны СБУ поразили радары и антенны комплекса, затем ВМС ударили двумя крылатыми ракетами.
- Кстати, также российскую ПВО С-400 "Триумф" на полуострове украинские защитники уничтожили вблизи Еленовки 23 августа. В Институте изучения войны считают, что успех наших военных свидетельствует, что у россиян могут быть системные тактические сбои систем противовоздушной обороны. По мнению экспертов, у врага серьезные проблемы с ПВО, если россияне не смогли перехватить ракеты с помощью комплекса С-400.
- Ночью 13 сентября раздались взрывы в Севастополе. По данным источников 24 Канала в украинской разведке, в результате удара повреждены два корабля Черноморского флота России, а также оборудование судоремонтного завода. В Воздушных Силах ВСУ намекнули, что по Севастополю ударила украинская авиация.