Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, отметив, что это ему рассказали соотечественники, которые живут на полуострове.

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"Они слышали, как летают, например, БПЛА, но сигналов никаких нет. Люди не знают там – есть опасность или нет", – подчеркнул Бариев.

Кроме того, оккупанты с помощью средств радиоэлектронной борьбы влияют на работу беспилотников. Тогда дроны падают не туда, куда должны были.

БПЛА начинает не очень хорошо работать. Они больше говорят о том: "Лучше, чтобы БПЛА долетали до целей, военных объектов, чтобы для нас было безопасно",

– рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа.

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