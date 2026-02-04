Украинцев спросили, достаточно ли демократии в условиях войны
- Украинцев спросили, достаточно ли демократии во время войны в государстве.
- Те, кто ответил, что демократии мало, уточнили причины.
Социологи спросили украинцев, достаточно ли в государстве демократии. Опрос также касался доверия Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС).
Есть ли демократия в Украине и какие проблемы в государстве?
Вопрос звучал так: сейчас, учитывая войну, в Украине много или мало демократии.
36% считают, что в стране столько демократии, сколько должно быть в таких условиях. Еще 16% считают, что демократии даже много. При этом треть украинцев (35%) считают, что сейчас демократии мало. Остальные 14% не смогли определиться со своим мнением,
– информирует КМИС.
Много или мало демократии в Украине – результаты опроса / КМИС
Социологи уточнили, что поставили дополнительные вопросы тем, кто считает, что сейчас в Украине мало демократии.
Интересно! Об отсутствии выборов говорил лишь 1% опрошенных. Несмотря на это, российская пропаганда постоянно разгоняет это мнение как такое, которое якобы массово разделяют украинцы.
Респонденты связали недостаток демократии с:
- невозможностью критиковать власть / ограничением свободы слова (19%);
- деятельностью ТЦК (17%);
- тем, что интересы простых людей не учитываются / простые люди не защищены (16%);
- беззаконием / нарушением законов и превышением полномочий властью (15%);
- коррупцией (15%).
Что ответили те, кто считает, что демократии в Украине мало / КМИС
Также поскольку вопрос мобилизации является чувствительным, отметим, что в пересчете ко всему населению есть только 6% тех, кто считают, что в стране мало демократии и при этом объясняют это действиями ТЦК,
– добавили в КМИС.
Там отметили, что восприятие состояния демократии связано с доверием президенту.
"Зеленский сохраняет высокое доверие населения и, соответственно, является легитимным главой государства. В частности, мало кто из наших респондентов считал, что в Украине мало демократии и при этом говорил об отсутствии выборов. То есть пока нет общественного запроса на проведение национальных выборов как можно скорее", – рассказал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.
В то же время треть украинцев не доверяет президенту, поэтому для него ситуация не является безоблачной.
О чем еще спрашивали украинцев социологи?
КМИС также провел опрос относительно ударов по России – нужны ли они, имеют ли поддержку среди украинцев и какие цели можно поражать.
Абсолютное большинство украинцев поддерживает удары по территории России. Важно, что все больше людей согласны, что Украина тоже может бить по не только по военным целям, но и энергетике – и по гражданским.