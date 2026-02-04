Украинцев спросили, достаточно ли демократии в условиях войны

Социологи спросили украинцев, достаточно ли в государстве демократии. Опрос также касался доверия Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС).

Есть ли демократия в Украине и какие проблемы в государстве?

Вопрос звучал так: сейчас, учитывая войну, в Украине много или мало демократии.

36% считают, что в стране столько демократии, сколько должно быть в таких условиях. Еще 16% считают, что демократии даже много. При этом треть украинцев (35%) считают, что сейчас демократии мало. Остальные 14% не смогли определиться со своим мнением,

Социологи уточнили, что поставили дополнительные вопросы тем, кто считает, что сейчас в Украине мало демократии.

Интересно! Об отсутствии выборов говорил лишь 1% опрошенных. Несмотря на это, российская пропаганда постоянно разгоняет это мнение как такое, которое якобы массово разделяют украинцы.

Респонденты связали недостаток демократии с:

невозможностью критиковать власть / ограничением свободы слова (19%);

деятельностью ТЦК (17%);

тем, что интересы простых людей не учитываются / простые люди не защищены (16%);

беззаконием / нарушением законов и превышением полномочий властью (15%);

Также поскольку вопрос мобилизации является чувствительным, отметим, что в пересчете ко всему населению есть только 6% тех, кто считают, что в стране мало демократии и при этом объясняют это действиями ТЦК,

– добавили в КМИС.

Там отметили, что восприятие состояния демократии связано с доверием президенту.

"Зеленский сохраняет высокое доверие населения и, соответственно, является легитимным главой государства. В частности, мало кто из наших респондентов считал, что в Украине мало демократии и при этом говорил об отсутствии выборов. То есть пока нет общественного запроса на проведение национальных выборов как можно скорее", – рассказал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

В то же время треть украинцев не доверяет президенту, поэтому для него ситуация не является безоблачной.

О чем еще спрашивали украинцев социологи?

КМИС также провел опрос относительно ударов по России – нужны ли они, имеют ли поддержку среди украинцев и какие цели можно поражать.

Абсолютное большинство украинцев поддерживает удары по территории России. Важно, что все больше людей согласны, что Украина тоже может бить по не только по военным целям, но и энергетике – и по гражданским.