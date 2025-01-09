Об этом заявил министр национального единства Алексей Чернышев во время пресс-конференции в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.

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Как мужчины, что сейчас за рубежом, могут помочь Украине

На вопрос журналистов о том, рассматривает ли украинское правительство мужчин, находящихся за рубежом, как потенциальный мобилизационный ресурс, министр предложил изменить подход к формулировке вопроса.

Он отметил, что сейчас Украина нуждается в надежной защите, а ключевой вопрос заключается в том, как именно эту защиту обеспечить. Однако не все мужчины, по словам Чернышова, могут присоединиться к военной службе.

Мы нуждаемся в привлечении мужчин в производство, в военно-промышленный комплекс. Но, безусловно, Украина рассчитывает на любую поддержку, чтобы Украина устояла. Эта поддержка, может быть и военной, и профессиональной и гуманитарной, и волонтерской, разной,

– сказал министр.

Напомним, во время пресс-конференции министр национального единства заявил, что мужчинам, которые сейчас за рубежом, Украина готова предоставить работу на оборонных предприятиях с бронированием от мобилизации. Для этого планируют развернуть центры вакансий, которые будут работать как в Украине, так и в странах пребывания украинцев.

В правительстве отмечают, что решение о возвращении в Украину каждый гражданин будет принимать самостоятельно. Сейчас планов о принудительном возвращении нет.