Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова посла Украины в Польше Василия Боднара в комментарии Общественному.

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Что посол Украины говорит о "повестках" в Польше

Василий Боднар рассказал, что посольство в течение дня пыталось оперативно проверить, действительно ли кто-то получил такие обращения. Ни один из граждан, к которым удалось дозвониться, не подтвердил, что были какие-либо обращения от польских органов власти.

Посол подчеркнул, что Россия постоянно проводит информационные кампании, направленные на дискредитацию Украины и ее органов власти.

Как Вы знаете, мы работаем над тем, чтобы продолжать набор в украинский легион, который есть на территории Польши. Но это добровольный набор, без всякого принуждения. И также эта инициатива может быть одним из объектов такой информационные атаки,

– говорит он.

Боднар отмечает, что еще одной причиной сообщений о "повестках" в Польше является продолжающаяся в Украине мобилизации. Косвенно целью может быть и этот процесс.

Заметим, в так называемых "повестках" призывали проходить военную службу, угрожая юридической ответственностью и экстрадицией. В то же время Управление по делам иностранцев отрицает, что является автором этих писем.

Посольство Украины в Польше заявило, что сообщения о якобы вызове на военную службу украинцев в Польше не соответствуют действительности, а "повестки" являются подделками.