По данным ЦИК, сейчас лидирует господствующая партия "Грузинская мечта". Она набрала 48,56% голосов.

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На втором месте расположилась оппозиционная партия соратников Михеиила Саакашвили "Единое национальное движение". ЦИК сообщает, что она набрала 31,23% голосов.

Третью позицию занимает партия Георгия Гахарии "За Грузию". Она получила 6,87% голосов.

Все остальные партии не набирали больше 2% голосов.

Пока голоса успели подсчитать на 1446 участках. В целом в стране их действовало больше 3700.

Местные СМИ сообщают, что второй тур голосования за мэров состоится в

  • Тбилиси;
  • Батуми;
  • Кутаиси;
  • Рустави;
  • Поти.

Данные экзитполов разнились

  • Муниципальные выборы в Грузии состоялись 2 октября.
  • Явка составила 52%.
  • Грузины выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районного собрания (сакребуло).
  • Данные экзитполов, которые опубликовали 2 октября, разнились.
  • В частности, премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что "Грузинская мечта" побеждает на 8 выборах подряд.
  • Между тем Ника Мелия – глава "Единого национального движения" – заявил, что "сакребуло будет укомплектовано оппозиционными партиями".