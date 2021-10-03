По данным ЦИК, сейчас лидирует господствующая партия "Грузинская мечта". Она набрала 48,56% голосов.

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На втором месте расположилась оппозиционная партия соратников Михеиила Саакашвили "Единое национальное движение". ЦИК сообщает, что она набрала 31,23% голосов.

Третью позицию занимает партия Георгия Гахарии "За Грузию". Она получила 6,87% голосов.

Все остальные партии не набирали больше 2% голосов.

Пока голоса успели подсчитать на 1446 участках. В целом в стране их действовало больше 3700.

Местные СМИ сообщают, что второй тур голосования за мэров состоится в

Тбилиси;

Батуми;

Кутаиси;

Рустави;

Поти.

Данные экзитполов разнились