За даними ЦВК, наразі лідирує панівна партія "Грузинська мрія". Вона набрала 48,56% голосів.

Зауважте У Грузії на виборчій дільниці ножем поранили активіста однієї з партій

На другому місці розташувалася опозиційна партія соратників Міхеііла Саакашвілі "Єдиний національний рух". ЦВК повідомляє, що вона набрала 31,23% голосів.

Третю позицію займає партія Георгій Гахарія "За Грузію". Вона отримала 6,87% голосів.

Усі інші партії не набирали понад 2% голосів.

Наразі голоси встигли підрахувати на 1446 дільницях. Загалом у країні їх діяло понад 3700.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що другий тур голосування за мерів відбудеться у

Тбілісі;

Батумі;

Кутаїсі;

Руставі;

Поті.

Дані екзитполів різнилися