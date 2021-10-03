За даними ЦВК, наразі лідирує панівна партія "Грузинська мрія". Вона набрала 48,56% голосів.

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На другому місці розташувалася опозиційна партія соратників Міхеііла Саакашвілі "Єдиний національний рух". ЦВК повідомляє, що вона набрала 31,23% голосів.

Третю позицію займає партія Георгій Гахарія "За Грузію". Вона отримала 6,87% голосів.

Усі інші партії не набирали понад 2% голосів.

Наразі голоси встигли підрахувати на 1446 дільницях. Загалом у країні їх діяло понад 3700.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що другий тур голосування за мерів відбудеться у

  • Тбілісі;
  • Батумі;
  • Кутаїсі;
  • Руставі;
  • Поті.

Дані екзитполів різнилися

  • Муніципальні вибори у Грузії відбулися 2 жовтня.
  • Явка становила 52%.
  • Грузини обирали мерів 64 муніципалітетів і 1 388 депутатів районних зборів (сакребуло).
  • Дані екзитполів, які опублікували 2 жовтня, різнилися.
  • Зокрема, прем'єр-міністр Грузії Іраклі Ґарібашвілі заявив, що "Грузинська мрія" перемагає на 8 виборах поспіль.
  • Тим часом Ніка Мелія – голова "Єдиного національного руху" – заявив, що "сакребуло буде укомплектоване опозиційними партіями".