За даними ЦВК, наразі лідирує панівна партія "Грузинська мрія". Вона набрала 48,56% голосів.
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На другому місці розташувалася опозиційна партія соратників Міхеііла Саакашвілі "Єдиний національний рух". ЦВК повідомляє, що вона набрала 31,23% голосів.
Третю позицію займає партія Георгій Гахарія "За Грузію". Вона отримала 6,87% голосів.
Усі інші партії не набирали понад 2% голосів.
Наразі голоси встигли підрахувати на 1446 дільницях. Загалом у країні їх діяло понад 3700.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що другий тур голосування за мерів відбудеться у
- Тбілісі;
- Батумі;
- Кутаїсі;
- Руставі;
- Поті.
Дані екзитполів різнилися
- Муніципальні вибори у Грузії відбулися 2 жовтня.
- Явка становила 52%.
- Грузини обирали мерів 64 муніципалітетів і 1 388 депутатів районних зборів (сакребуло).
- Дані екзитполів, які опублікували 2 жовтня, різнилися.
- Зокрема, прем'єр-міністр Грузії Іраклі Ґарібашвілі заявив, що "Грузинська мрія" перемагає на 8 виборах поспіль.
- Тим часом Ніка Мелія – голова "Єдиного національного руху" – заявив, що "сакребуло буде укомплектоване опозиційними партіями".