Перші результати виборів у Грузії

У Грузії завершилося голосування на місцевих виборах – виборчі дільниці закрилися о 20:00. До оприлюднення офіційних результатів в країні пануватиме справжня інтрига, адже наразі екзитполи показують різні результати.

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Дані опитування телекомпанії "Імеді":

"Грузинська мрія" – 47,6% голосів;

"Єдиний національний рух" – 27,1%;

"За Грузію" – 6,8%;

"Лело" – 2,8%;

"Гірчі – більше свободи" – 2,8%;

"Європейська Грузія" – 2,6%;

Лейбористська партія – 1,8%;

"Альянс патріотів" – 1,6%;

"Третя сила – Стратегія Агмашенебелі" – 1,3%;

"Громадяни" – 1%.

Водночас, згідно з опитуваннями, проведеними на замовлення опозиційних "Формули" і "Мтавари", опозиція в сумі отримала більше, ніж владна партія.

Екзитпол від "Мтавари":

"Грузинська мрія" – 38,6% голосів;

"Єдиний національний рух" – 33%;

"За Грузію" – 7,6%;

"Гірчі – більше свободи" – 4,8%;

"Лело" – 4%;

"Для народу" – 2%;

"Гірчі" – 1,6%;

"Громадяни" – 1,1%;

"Європейська Грузія" – 1%.

Так, прем'єр-міністр Грузії Іраклі Ґарібашвілі привітав громадськість із тим, що "Грузинська мрія" перемагає на восьмих поспіль виборах.

Для нас велика честь сьогодні перемогти у восьме. Ще раз вітаю кожного члена "Грузинської мрії" з цією великою перемогою,

– заявив прем'єр.

Водночас голова "Єдиного національного руху", заснованого Міхеілом Саакашвілі, Ніка Мелія навпаки, вважає, що партія влади програла опозиції, а на виборах мера Тбілісі буде другий тур.

"Ми сьогодні можемо сказати, що "Грузинська мрія" програла у столиці. Програла у політичному центрі. Сакребуло буде укомплектоване опозиційними партіями", – наголосив Мелія.

Тобто опозиційні партії планують сформувати коаліцію. Крім того, політик додав, що слід захищати кожен голос, аби уникнути маніпуляцій.

Зверніть увагу! 2 жовтня у Грузії відбулися муніципальні вибори. Громадяни вибирали мерів 64 муніципалітетів і 1 388 депутатів районних зборів (сакребуло). Явка на голосуванні становила майже 52%.