Перші результати виборів у Грузії
У Грузії завершилося голосування на місцевих виборах – виборчі дільниці закрилися о 20:00. До оприлюднення офіційних результатів в країні пануватиме справжня інтрига, адже наразі екзитполи показують різні результати.
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Дані опитування телекомпанії "Імеді":
- "Грузинська мрія" – 47,6% голосів;
- "Єдиний національний рух" – 27,1%;
- "За Грузію" – 6,8%;
- "Лело" – 2,8%;
- "Гірчі – більше свободи" – 2,8%;
- "Європейська Грузія" – 2,6%;
- Лейбористська партія – 1,8%;
- "Альянс патріотів" – 1,6%;
- "Третя сила – Стратегія Агмашенебелі" – 1,3%;
- "Громадяни" – 1%.
Водночас, згідно з опитуваннями, проведеними на замовлення опозиційних "Формули" і "Мтавари", опозиція в сумі отримала більше, ніж владна партія.
Екзитпол від "Мтавари":
- "Грузинська мрія" – 38,6% голосів;
- "Єдиний національний рух" – 33%;
- "За Грузію" – 7,6%;
- "Гірчі – більше свободи" – 4,8%;
- "Лело" – 4%;
- "Для народу" – 2%;
- "Гірчі" – 1,6%;
- "Громадяни" – 1,1%;
- "Європейська Грузія" – 1%.
Так, прем'єр-міністр Грузії Іраклі Ґарібашвілі привітав громадськість із тим, що "Грузинська мрія" перемагає на восьмих поспіль виборах.
Для нас велика честь сьогодні перемогти у восьме. Ще раз вітаю кожного члена "Грузинської мрії" з цією великою перемогою,
– заявив прем'єр.
Водночас голова "Єдиного національного руху", заснованого Міхеілом Саакашвілі, Ніка Мелія навпаки, вважає, що партія влади програла опозиції, а на виборах мера Тбілісі буде другий тур.
"Ми сьогодні можемо сказати, що "Грузинська мрія" програла у столиці. Програла у політичному центрі. Сакребуло буде укомплектоване опозиційними партіями", – наголосив Мелія.
Тобто опозиційні партії планують сформувати коаліцію. Крім того, політик додав, що слід захищати кожен голос, аби уникнути маніпуляцій.